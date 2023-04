La ministra del Interior, Carolina Tohá se refirió este domingo a los hechos ocurridos este sábado en la noche donde un carabinero fue atropellado en San Antonio y su compañero utilizó su arma de servicio dando muerte al conductor.

“El proceso del carabinero que disparó, lo va a tener que definir la justicia, yo no soy jueza (…) si el carabinero actúa o usa su arma ante una amenaza contra su vida o de un tercero, vamos a asumir que lo hizo correctamente, salvo que se pruebe lo contrario'”, comentó Tohá en entrevista con Meganoticias, haciendo referencia a la Ley “Naín-Retamal”.



Añadió que “si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra”. Además expresó que siempre “se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona, o una huida”.



El fiscal de San Antonio, Fred Silva, se refirió al procedimiento e indicó que “existió una agresión ilegítima” por parte del sujeto abatido contra los carabineros, y “un afán de provocación”, por lo que “el medio utilizado es razonable”. Por esta situación el funcionario policial queda en libertad.



En tanto, los dos ocupantes del vehículo que acompañaban al conductor fallecido, fueron detenidos por porte de drogas y serán formalizados por el delito de microtráfico.



Por otro lado, también se refirió al apoyo del Gobierno a la institución policial. “Como equipo que gobierna, hay un tipo de diálogo que me parece muy adecuado con Carabineros, porque es de mucho apoyo, donde se habla con sinceridad, donde las cosas se dicen”, enfatizó Tohá.



La ministra también se refirió a las críticas recibidas por parte de la gente y la oposición. “Pegándole al Presidente Boric no vamos a mejorar la situación de seguridad”, dijo la ministra y enfatizó que “cuando hay mucha sensibilidad ciudadana es un caldo de cultivo muy fácil para el aprovechamiento político, entonces tenemos que evitar esa tentación”.



Tohá también comentó el cambio que ha tenido en estos años el tipo de delitos y el perfil del crimen en el país, “Ahora hemos pasado a una delincuencia donde los delitos es mucho más frecuente que se comentan con armas, no es un mayor número de delitos, pero son delitos que cuando se cometen son mucho más violentos y que con mucha más facilidad que antes terminan en homicidios con autor desconocido”, expresó.



La ministra también quiso detallar las medidas que se están tomando para enfrentar esta crisis de seguridad, donde se refirió a los cuatro ejes: la persecución penal, la presencia policial, la fiscalización y por último la inversión en prevención.



Con respecto al primer punto, comentó que es “la investigación penal ha sido ineficaz y no pilla a las personas, y se vuelven a cometer delitos”, agregando que “en Chile hay un problema severo de personas que tienen orden de aprehensión y no han sido pilladas” por lo cual se va a disponer desde esta semana equipos especializados que han este proceso.