Tohá y senadora Ebensperger protagonizaron tenso cruce en la Comisión de Constitución

Un tenso cruce protagonizaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Luz Ebensperger, en la Comisión de Constitución del Senado.



La situación ocurrió en el marco de la discusión del proyecto de infraestructura crítica, surgido como una alternativa a los estados de excepción y que busca facultar a las Fuerzas Armadas a proteger determinados recintos en caso de peligro grave o inminente.



En un momento, Ebensperger no entregó unanimidad para votar la iniciativa la tarde de esta jornada tras demandar al secretario de la comisión que le explicara la constitucionalidad de una serie de indicaciones presentadas por el Gobierno.



Sin embargo, el presidente de la mesa, Matías Walker (Demócratas), cerró la discusión ya que debía dar cuenta ante la Sala sobre la reforma que busca un nuevo proceso constituyente.



Allí se generó una discusión entre Walker y la senadora UDI, la cual derivó en esta última enrostrándole a la ministra Tohá que los homicidios aumentaron en un 43% en el norte. No sea burlona, ministra. Yo la respeto, usted también respete a los senadores”.



En tanto, la secretaria de Estado replicó pidiendo “no mezclar peras con manzanas” y acusó que “esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos nosotros en diciembre, a nadie se le había ocurrido”.



Finalmente, la legisladora UDI se retiró señalando “queremos estado de excepción en el norte”, aludiendo a un requisito que han pedido distintos parlamentarios de la zona.



Después de la situación, la ministra señaló a la prensa: “Tuvimos una discusión al final, pero no quisiera en lo más mínimo con ella generar un impasse. Lo que nos parece es que muchas veces en el debate público se habla de la urgencia de tener respuestas en este tema y cuando está la oportunidad al frente de nosotros de actuar, aparecen distintas razones por las cuales esto se posterga y eso nos parece lamentable. Pero no es algo personal”.



“No hubo unanimidad para votar en general porque igual no se iba a votar en particular, en una idea en que, aparentemente en general, todos tienen la idea de avanzar en esa dirección”, agregó.