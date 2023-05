Tras apelación: Tribunal confirma sentencia de 3 años de cárcel para el expresidente francés Nicolás Sarkozy

(Edgardo Riveros Marín, académico Facultad de Derecho, Universidad Central): Lo ocurrido en una comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas con el embajador de Israel se aparta de la conducta indicada, no sólo por no dar un trato adecuado a un representante de un país con el cual Chile tiene relaciones diplomáticas y que había sido invitado a comparecer a aquella instancia parlamentaria , sino también por un tema de fondo, cual es, que de forma constante y con aceptación amplia en el espectro político del país, se ha procurado no traer al ámbito interno el conflicto palestino-israelí.