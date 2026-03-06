Home Internacional "trump asegura que cuba tiene “muchas ganas” de llegar..."

Trump asegura que Cuba tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo

El mandatario de EEUU, en una entrevista para la cadena CNN, dijo que “quieren llegar a un acuerdo así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en este asunto. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está preparada 50 años después”.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Cuba tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo y que será el secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de la negociación con las autoridades de la isla.

“Quieren llegar a un acuerdo así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en este asunto. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está preparada 50 años después”, indicó el mandatario en una entrevista telefónica para la cadena CNN.

Trump estaba comentando la situación con respecto a la guerra de Irán y su idea de hacer claudicar de manera incondicional a las autoridades de Teherán, cuando advirtió que “muy pronto” Cuba caerá, mismo mensaje que ya transmitió en la víspera cuando afirmó que un cambio de régimen sería la “guinda del pastel”.

“Llevo viéndolo durante 50 años y ha caído justo en mis manos gracias a mí (…) Estamos haciéndolo muy bien”, destacó Trump, quien el jueves ya sugirió que Cuba sería el siguiente país que aparece en la agenda una vez finiquite Irán.

“Terminemos con esto primero. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero (…) vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido, pasan cosas malas” y “no vamos a permitir que nada malo le pase a este país”, dijo.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

