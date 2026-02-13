Trump confirma despliegue de portaaviones “por si no hay acuerdo” con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes el despliegue de un segundo grupo de portaaviones en el mar de Arabia que reservará como opción militar en el caso de que no fructifiquen las nuevas negociaciones con Irán.



El anuncio de Trump ocurrió después de que los medios estadounidenses confirmaran el desplazamiento del grupo de ataque liderado por el portaaviones “Gerald Ford” para acompañar al “Abraham Lincoln” en el mar arábigo.



La aparición del “Ford” tiene una carga simbólica adicional porque el portaaviones, el más avanzado de la Marina de EEUU, ha abanderado la ofensiva de Estados Unidos contra las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y, sobre todo, la operación que culminó con la captura presuntos barcos con drogas en el Caribe y culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.



El “Ford”, según Trump, ha sido desplegado “por si no hay acuerdo con Irán”, y si no hay acuerdo “vamos a necesitarlo”, ha añadido el presidente en escuetas declaraciones ante los medios antes de viajar a su residencia de Florida para pasar el fin de semana, como es habitual.



Las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron una ronda de conversaciones indirectas el pasado viernes sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y acordaron llevar a cabo más contactos gracias a la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.