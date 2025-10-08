Home Internacional "trump se reunió con militar liberado por hamás y familiares de re..."

Trump se reunió con militar liberado por Hamás y familiares de rehén fallecido

“El presidente Trump se ha comprometido a traer a todos los rehenes de vuelta a casa”, señaló la Casa Blanca en su cuenta de la red social, al informar del encuentro en el Despacho Oval con el militar israelí-estadounidense Edan Alexander, del que indicó que estuvo “secuestrado por Hamás durante 584 días” y con la familia de Omer Neutra, que también ostenta las mismas nacionalidades y que murió durante el asalto del 7 de octubre.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al militar Edan Alexander, liberado en mayo pasado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y a familiares del rehén Omer Neutra, cuyo cuerpo sin vida aún permanece en la Franja de Gaza, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques de Hamás.

El padre este último, Ronen Neutra, dijo posteriormente en declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel que en su reunión con el mandatario republicano hablaron como representantes de las “28 familias en duelo que forman parte del total de 40 familias de rehenes”. “Le recordamos lo importante que es que los difuntos también sean devueltos para su entierro”, agregó.

Este mismo martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, participó junto a los miembros de su cartera en una vigilia por los familiares de todos los rehenes y recordó en un mensaje en su cuenta de X que 48 de ellos aún permanecen en la Franja de Gaza.

“Oramos por su regreso y por una paz duradera que garantice no solo la seguridad de Israel, sino también la paz y la prosperidad generacionales de la región”, agregó.

Además, en un comunicado difundido por el Departamento de Estado, reiteró el apoyo “inquebrantable” de Washington al “derecho de Israel a existir, defenderse y garantizar su seguridad”, elogió el “liderazgo” de Trump en los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes y advirtió de un “preocupante aumento del antisemitismo” en todo el mundo.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
4
