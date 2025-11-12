TVN regresará a la ficción con “Auditoría de Amor”, su primera teleserie vertical 

TVN concretará próximamente su regreso a la ficción, de la mano de un llamativo formato dirigido a las plataformas digitales.

Y es que el canal público prepara “Auditoría de Amor”, su primera teleserie vertical, correspondiente a una comedia romántica que tendrá 50 capítulos de entre uno y dos minutos de duración.

La historia está escrita por Diego Ayala (“Luis Miguel, la serie”) y Carla Stagno (“Pacto de Sangre”), y será dirigida por Boris Quercia (“Los 80”).

En diálogo con la señal televisiva, Quercia manifestó que “estamos contando una historia de amor en un formato completamente distinto y actual. Lo que te demoras en mandar un audio, eso dura cada capítulo, lo que nos obliga a ser más creativos y a encontrar la emoción en segundos. Es un muy bonito desafío que esperamos conecte con las personas”.

Por su parte, Javier Goldschmied, director de programación y producción de TVN, destacó que “la puesta en marcha de nuestra primera ficción vertical marca un hito para TVN. Representa no solo el regreso a la ficción, sino también una apuesta por una narrativa fresca, moderna y multiplataforma, que busca conectar con nuevas audiencias”.

“Es parte de nuestro compromiso permanente con la innovación y con la creación de contenidos que dialoguen con los nuevos tiempos, abriendo paso a un lenguaje audiovisual contemporáneo, ágil y con proyección global”, añadió.

La teleserie, según informó el canal, comenzará muy pronto sus grabaciones, para luego ser estrenada en todas las plataformas de TVN en Tik Tok, Instagram, TVN.cl, Youtube y Facebook.