Home Vanguardia "tvn regresará a la ficción con “auditoría de amor”, su primera te..."

TVN regresará a la ficción con “Auditoría de Amor”, su primera teleserie vertical 

La historia es dirigida por Boris Quercia y comenzará próximamente sus grabaciones, para luego ser estrenada en todas las plataformas del canal en Tik Tok, Instagram, TVN.cl, Youtube y Facebook.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

TVN concretará próximamente su regreso a la ficción, de la mano de un llamativo formato dirigido a las plataformas digitales

Y es que el canal público prepara “Auditoría de Amor”, su primera teleserie vertical, correspondiente a una comedia romántica que tendrá 50 capítulos de entre uno y dos minutos de duración. 

La historia está escrita por Diego Ayala (“Luis Miguel, la serie”) y Carla Stagno (“Pacto de Sangre”), y será dirigida por Boris Quercia (“Los 80”).

En diálogo con la señal televisiva, Quercia manifestó que “estamos contando una historia de amor en un formato completamente distinto y actual. Lo que te demoras en mandar un audio, eso dura cada capítulo, lo que nos obliga a ser más creativos y a encontrar la emoción en segundos. Es un muy bonito desafío que esperamos conecte con las personas”.

Por su parte, Javier Goldschmied, director de programación y producción de TVN, destacó que “la puesta en marcha de nuestra primera ficción vertical marca un hito para TVN. Representa no solo el regreso a la ficción, sino también una apuesta por una narrativa fresca, moderna y multiplataforma, que busca conectar con nuevas audiencias”. 

“Es parte de nuestro compromiso permanente con la innovación y con la creación de contenidos que dialoguen con los nuevos tiempos, abriendo paso a un lenguaje audiovisual contemporáneo, ágil y con proyección global”, añadió. 

La teleserie, según informó el canal, comenzará muy pronto sus grabaciones, para luego ser estrenada en todas las plataformas de TVN en Tik Tok, Instagram, TVN.cl, Youtube y Facebook.

Source Texto: La Nación/Foto: TVN
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Municipalidad de Santiago ordena paralizar las obras d...

El alcalde Mario Desbordes (RN) señaló que la orden de paralizar se toma luego que el municipio no fuera informado de estas labores. Además, no hay autorización de la Dirección de Obras Municipales, la que es necesaria para realizar la remodelación.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago de Chile: parques, cerros y espa...

Entre cerros, parques y jardines, Santiago ofrece algunos de los paisajes urbanos más hermosos de Sudamérica. Esta guía te muestra qué hacer en Santiago de Chile si buscas conectar con la naturaleza sin salir de la ciudad, explorando sus rincones verdes y los lugares turísticos de Chile más tranquilos.

Leer mas
Triunfo
Altamirano y los amistosos de La Roja en Rusia: “Es un...

El volante palpitó los partidos ante Rusia y Perú por la fecha FIFA de noviembre, y también valoró su buen momento en Universidad de Chile. “El presente que estoy viviendo es producto de la confianza que tengo en la U, eso gracias a mis compañeros y al técnico”, sostuvo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/