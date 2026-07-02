“Uno de los seres más miserables”: Pablo Mackenna cuestionó duramente a Eyzaguirre y Feito

Pablo Mackenna lanzó duras críticas contra Gonzalo Feito y Sebastián Eyzaguirre, descartando cualquier posibilidad de una eventual reconciliación entre los exintegrantes de CQC. Sus declaraciones las realizó en el podcast “En las Buenas y en las Malas”, que conduce junto a Nicolás Larraín.

El conflicto entre Feito y Eyzaguirre se intensificó en las últimas semanas, luego de que ambos pasaran de ser compañeros en “Sin Filtro“ a protagonizar un enfrentamiento público tras la salida del periodista del programa político.

Uno de los episodios más comentados fue la filtración de un registro en el que Sebastián Eyzaguirre le indicaba a Gonzalo Feito lo que debía decir al aire, situación que generó diversas reacciones.

Nicolás Larraín y Pablo Mackenna abordaron esa polémica en su podcast. El primero aseguró que le sorprendió la situación y afirmó: “A mí jamás me han hecho eso”, recogió La Cuarta.

Mackenna arremetió contra Eyzaguirre

Tras escuchar el registro, Pablo Mackenna fue especialmente crítico con Sebastián Eyzaguirre y no ocultó su opinión sobre el exrostro televisivo.

“Esto es demasiado interesante (…) Cuchillo debe ser uno de los seres más miserables que han nacido sobre la tierra”, afirmó el comunicador.

Mackenna también sostuvo que Eyzaguirre habría utilizado anteriormente el mismo método con Paty Maldonado, asegurando que la pauteaba para perjudicarlo.

Sin embargo, el exintegrante de CQC también cuestionó a Gonzalo Feito, pese a reconocer que le tiene estima.

“Una ratita almizclera, buena onda… Piense que estuvo cuatro años con el señor Feito, o sea, con el señor en la oreja y se la mamó, porque estaban las lucas, porque le iba bien, porque el programa. Hasta que decidió que quería hacer programa solo y puso todo a disposición para que sucediera eso”, señaló.

Finalmente, Mackenna planteó que la salida de Feito de Sin Filtro y su llegada a Porcel TV habría sido parte de una estrategia previamente planificada, con el objetivo de trasladar el formato del programa político a su nuevo espacio, Próceres.