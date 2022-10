Urruticoechea reitera su postura antiaborto tras dichos de ministra Orellana

Tras el anuncio de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre un eventual proyecto del Gobierno para legalizar el aborto sin causales, el diputado republicano, Cristóbal Urruticoechea, reafirmó su postura en contra de la iniciativa.



En un punto de prensa, el republicano aseguró que va a “hacer todo lo posible para que esta ley de Herodes sea revocada y no tenga ningún tipo de forma de poder desarrollarse y permanecer en la historia de nuestro país”.



El parlamentario fue consultado por la crítica transversal que recibieron sus declaraciones de la semana pasada, cuando afirmó que “una mujer que ha sido violada y aborta, no se ‘desviola’”. En este sentido, manifestó: “Yo mantengo absolutamente lo que dije. Es un hecho lamentable, criminal, que merece absolutamente todas las penas y más, como así lo hemos propuesto”.



“(En cuanto a) la violación, el aborto no va a permitir que esa mujer pueda borrar todo el sufrimiento físico y mental que ha sufrido, y eso lo sigo insistiendo y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario. No es la solución para una persona que fue violada”, añadió.



Asimismo, recalcó que “nosotros lo que estamos proponiendo y hemos propuesto siempre es una alternativa a la vida, el acompañamiento que hoy día falta, las políticas públicas en relación a esto, que hoy día faltan; son el proyecto que justamente nosotros estamos ingresando en la Cámara. Para que aquellas mujeres que han sido violadas, puedan tener una alternativa a ese dolor enorme que están sufriendo, y que la solución no sea el aborto”.



El legislador complementó su idea, explicando que el partido Republicano busca derogar “estas tres causales, donde también se incluye esta (violación), puesto que entendemos que el asesinato de un ser inocente en ningún caso va a cubrir ni el sufrimiento ni el dolor de una mujer que ha sido violada; y por supuesto, que acompañada de todas estas políticas públicas que puedan hacer sentir a la mujer en confianza y confort”.



Finalmente, cerró detallando que lo que buscan, es “poder, de alguna forma, tratar de borrar ese gran dolor y por supuesto, continuar en el futuro, con ese hijo que lo acompañe, o en el caso de que ella lo quiera dar. Pero siempre pensando en ella y en la vida del inocente”.