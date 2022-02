“¿Va a dejar hablar o no?”: El tenso diálogo entre Mauricio Jürgensen y Cristián Warnken, de “Amarillos por Chile”

El periodista Mauricio Jürgensen, protagonizó un tenso momento con Cristián Warnken, en una entrevista realizada al fundador de “Amarillos por Chile”, en el matinal “Tu Día” de Canal 13.

En la transmisión el panel planteó la pregunta, “¿Quiénes son los ‘Amarillos por Chile’ y cuál es su objetivo?”, por lo que se comunicaron con el académico para profundizar en este movimiento, al que se sumaron varios miembros de la exConcertación.

“Usted habla de no hacer caricaturas, ha dicho que no es de derecha, que no necesariamente está por el Rechazo, que quiere tratar de supervisar (la Convención Constitucional) desde el sentido común. Es lo que estoy tratando de entender de su concepto de ‘amarillo’, porque así como estamos hay mucho concepto amarillo”, sostuvo Jürgensen.

Cristián Warnken: “Yo comparto contigo, es un país que requiere cambios, en eso estamos todos de acuerdo. Y yo creo que hay que hacer transformaciones. Lo único que estamos planteando es que hay que hacerlas bien”.

Mauricio Jürgensen: “¿Pero por qué dice que se ‘están haciendo mal’ cuando recién llevamos menos de una semana donde están discutiendo cosas? (…) Está hablando precisamente como todas las personas que dice que usted no es”.

Cristián Warnken: “Veo que estás muy apasionado y está muy bien. Yo respeto la pasión (…) quiero decirte que en todo proceso constitucional hay una conversación. Nosotros somos una iniciativa espontánea que simplemente estamos dando señales de alerta”.

Respecto a las iniciativas que surgen en la Convención Constitucional, Warnken afirmó que “todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios al Poder Judicial, pero otra cosa es cambiar incluso el concepto por el de ‘Sistema Judicial’. Entonces creo que es legítimo”.

Y agregó: “Y no somos solo nosotros. Acaba de salir una carta firmada por Gastón Soublette, Adriana Valdés, María Teresa Ruiz, intelectuales que nadie puede acusar de reaccionarios…”, afirmó, y el periodista de Canal 13 lo interrumpió.

Mauricio Jürgensen: “Perdón, esa carta yo la vi y es muy distinto a lo que plantean ustedes. Está siendo bien fiel a lo que propone, bien amarillo al bajarle el perfil. La carta es básicamente abogar por la calidad y no por la celeridad. Le dicen: ‘Nosotros creemos en la Convención, confiamos en lo que está pasando ahí, pero no se apuren en terminar esto a la rápida’. No habla de ponerle la pata encima a nadie”.

Cristián Warnken: “Parece que no la leíste muy bien”.

Mauricio Jürgensen: “Y aprovecho…”

Cristián Warnken: “¿Me va a dejar hablar o no? Porque no sé cuál es la pregunta”.

Tras de escuchar al periodista, Warnken cerro afirmando: “Es cierto todo lo que tú dices de la carta, pero ellos parten implorando a la CC. Usan ese verbo para que los constituyentes hagan una constitución que incluya a todos. Nuestro interés no es que gane el Rechazo, sería un fracaso de todos, pero me parece que el espíritu es muy distinto, por ejemplo, al del nuevo gobierno”.