Valenzuela y alza de impuesto específico al combustible: “Está en el programa”

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, respaldó los impuestos correctivos que busca impulsar el Gobierno y que incluirían un alza al tributo específico a los combustibles.



“Efectivamente están en el programa los impuestos verdes (…) la crisis climática es brutal. Hemos tenido el febrero y el marzo más tórrido en la historia del país”, indicó Valenzuela a EmolTV, acusando que “hay que hacerse cargo, no hacerse los lesos y actuar en concordancia”.



“Tenemos que ser coherentes, no podemos quererlas todas. Nadie quiere afectar a la industria ni al transporte de carga, pero efectivamente está en el debate y en su momento el Presidente, aquí manda el Presidente, con los ministros sectoriales, entre ellos el de Hacienda, irán a tomar una decisión”, añadió.



Aunque subrayó que no puede confirmar que La Moneda cumplirá con el alza, reiteró que “eso está en el programa y me parece del todo sensato para las ciudades”.



De esta manera, Valenzuela respaldó lo declarado al mismo medio por su par de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien al ser consultada sobre el impuesto específico a los combustibles adelantó que la reforma para implementar impuestos correctivos “está prácticamente lista”.



“El ministro Mario Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas que no fueron presentadas, porque la idea era ingresarlas después, que son los llamados los impuestos correctivos (…), que no tienen como objetivos recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados, que es el impuesto verde y la salud”, señaló la secretaria de Estado.



“Estuvimos durante los últimos meses trabajando junto al Ministerio de Hacienda, además de Transporte y Energía para preparar esa reforma”, agregó Rojas, adelantando que “diría que está prácticamente lista, pero no me corresponde a mi anunciarla”.



El anuncio generó cuestionamientos desde el Partido por la Democracia hasta Republicanos. Por ejemplo, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, aseveró que “la ministra parece no conocer el alza del costo de la vida”, y que va “contra el sentido común”.



En ese contexto, Rojas emitió un comunicado aclarando que “aunque la pregunta se refería al impuesto específico a los combustibles, mi respuesta apuntó a los impuestos correctivos en general, donde se incluyen los impuestos verdes”.



“En ningún caso, como Ministerio del Medio Ambiente, hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles, pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza los anuncios”, sentenció.