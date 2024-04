Vallejo defiende a Grau y pide no usarlo como “excusa” para no dialogar

“Yo creo que se mezclan peras con manzana en este ámbito”, dijo la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuando fue consultada en Radio Duna si lo ocurrido con el ministro de Economía, Nicolás Grau, incide en los puentes comunicacionales que se busca construir con el empresariado.

El secretario de Estado fue criticado por no haber asistido a la cena de la Cesco Week, lo que coincidió en que fuera viralizado jugando futbolito.



“Efectivamente necesitamos menos catastrofismo y más confianza, porque los resultados en materia económica están a la vista de que están siendo cada vez más positivos y que íbamos, como dijimos, en buen camino y queremos seguir avanzando en esa dirección y por eso el Pacto Fiscal también es clave”, afirmó.



En ese punto Vallejo dijo que “se confunden”, los temas porque “no es buen camino utilizar al ministro de Economía como excusa para no tener un diálogo fluido con el Gobierno desde el mundo empresarial”.



“El ministro Grau asistió el lunes a la inauguración de la Cesco Week y en ese contexto además, anunció en el punto de prensa el inicio del proceso de la RSI de la estrategia nacional del litio, que es la apertura del mundo privado para invertir”, añadió.



Dijo también que Grau participó en la sesión del Senado por la crisis de Huachipato el jueves y por lo tanto “llegó después de una larga jornada a cumplir compromisos que tenía en su entorno, familiares, actividades propias de lo que es su vida familiar y el se excusó de participar de la cena”.



Es decir, agregó, se sabía “que no iba a poder participar de la cena que estaba citada a las 6:30 del día miércoles”.



Añadió que “el ministro ha estado presente en todo lo que se le ha requerido en materia de encuentros con empresarios, del Congreso Nacional también para dar cuenta de la gestión (…) como también de conflictos que está abordando”.



Vallejo agregó que “lo que haga en su vida privada o momentos familiares no habla de una falta de compromiso con la agenda económica, porque muy por el contrario, ha estado siempre presente”.



“Si se quiere buscar excusas para no favorecer una mejor relación con el Gobierno, pueden siempre encontrarse”, subrayó la ministra.