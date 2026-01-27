El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que se reunirá con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.
En cuanto al proceso de traspaso a su sucesor, Van Klaveren recalcó que “la Cancillería siempre se ha guiado por una política de Estado y obviamente estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria, sobre todo de los temas que están pendientes en materia de política exterior”.
Junto con ello, mencionó que ha “estado en contacto a través de mensajes con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y aparte de eso vamos a sostener una reunión de acuerdo a la agenda de ambos”.
“Así que tenemos la mejor disposición, y tenemos relaciones que son muy positivas también”, subrayó el secretario de Estado.
Por otro lado, el canciller destacó el acuerdo entre India y la Unión Europea, que creará una zona de libre comercio, calificándolo como “una buena noticia en general”.
Y señaló que los acuerdos entre Chile e India ha sido “mucho más breve”. Además, afirmó que “nuestra negociación esta recibiendo atención”.
Respecto a si las negociaciones podrían finalizar antes del cambio de mando, el ministro dijo que “no puedo adelantar eso. Son negociaciones que toman bastante tiempo y requieren mucho esfuerzo por ambas partes”.
Van Klaveren confirmó reunión con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna
El ministro de Relaciones Exteriores recalcó que “la Cancillería siempre se ha guiado por una política de Estado y obviamente estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria, sobre todo de los temas que están pendientes en materia de política exterior”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que se reunirá con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna.