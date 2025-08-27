Venezuela anuncia despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el despliegue de buques en aguas del Caribe como parte de un operativo para enfrentar a “grupos terroristas, armados, narcotraficantes”, en medio de las tensiones con Washington tras el envío de naves y militares estadounidenses a la región.

Padrino López señaló en un video publicado en Instagram que se trata del inicio del despliegue operacional de 15.000 efectivos en Táchira y Zulia, estados fronterizos con Colombia.

La medida había sido informada el lunes por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y corresponde a un refuerzo de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

El titular de Defensa precisó que habrá un “despliegue importante” de medios aéreos, así como patrullas navales “en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

Padrino no se refirió directamente a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe, cercanas a Venezuela, destinadas a combatir el narcotráfico.

El gobierno de Caracas ha condenado ese despliegue, al que calificó de amenaza, y durante el fin de semana llamó a sus ciudadanos a inscribirse en la Milicia Bolivariana.

El ministro detalló que el refuerzo militar cubre 851 kilómetros de frontera con Colombia de los 2.219 existentes, en el marco de la activación de una zona binacional “de desarrollo y paz”. “Estamos seguros de que va a dar muchos resultados de cara”, apuntó.