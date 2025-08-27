Home Internacional "venezuela anuncia despliegue de buques en aguas territoriales del..."

Venezuela anuncia despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que el refuerzo militar cubre 851 kilómetros de frontera con Colombia de los 2.219 existentes, en el marco de la activación de una zona binacional “de desarrollo y paz”. “Estamos seguros de que va a dar muchos resultados de cara”, apuntó.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el despliegue de buques en aguas del Caribe como parte de un operativo para enfrentar a “grupos terroristas, armados, narcotraficantes”, en medio de las tensiones con Washington tras el envío de naves y militares estadounidenses a la región.

Padrino López señaló en un video publicado en Instagram que se trata del inicio del despliegue operacional de 15.000 efectivos en Táchira y Zulia, estados fronterizos con Colombia.

La medida había sido informada el lunes por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y corresponde a un refuerzo de la “Operación Relámpago del Catatumbo”, ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

El titular de Defensa precisó que habrá un “despliegue importante” de medios aéreos, así como patrullas navales “en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”.

Padrino no se refirió directamente a las maniobras de Estados Unidos en el Caribe, cercanas a Venezuela, destinadas a combatir el narcotráfico.

El gobierno de Caracas ha condenado ese despliegue, al que calificó de amenaza, y durante el fin de semana llamó a sus ciudadanos a inscribirse en la Milicia Bolivariana.

El ministro detalló que el refuerzo militar cubre 851 kilómetros de frontera con Colombia de los 2.219 existentes, en el marco de la activación de una zona binacional “de desarrollo y paz”. “Estamos seguros de que va a dar muchos resultados de cara”, apuntó.

Source Texto: La Nación / Foto: AP
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Gendarme amenazado en Cauquenes testificó que compañer...

Una de las principales incógnitas de la investigación es cómo los agresores obtuvieron información personal del gendarme.

Leer mas
Nacional

Renunció seremi de Energía de Aysén por polémicos post...

La trabajadora social y representante del Partido Socialista fue presentada el lunes en el cargo, por lo que alcanzó a estar menos de 24 horas al mando de la cartera regional de Energía. Tras su salida, asumirá en el cargo, de manera subrogante, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región, Felipe Rojas Pizarro

Leer mas
Internacional

Trump celebrará este miércoles una “gran reunión...

El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión durante una entrevista en la cadena Fox News.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/