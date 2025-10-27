El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bailó frente a los artistas que le daban la bienvenida en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. El mandatario se encuentra en Malasia en la primera parada de su viaje por Asia, en parte para presenciar la firma de un acuerdo de alto el fuego más amplio entre Camboya y Tailandia, después de haber ayudado a mediar el fin de un conflicto fronterizo de cinco días en julio.