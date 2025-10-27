Home Nacional "sortean a integrantes de la comisión revisora de la acusación con..."

Sortean a integrantes de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra Pardow

Los integrantes fueron seleccionados mediante tómbola: Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).

La tarde de este lunes las bancadas de oposición presentaron la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Posteriormente, se sorteó en la Cámara de Diputados a los integrantes de la comisión revisora del libelo.

Se dispone de tres días para notificar a Pardow

Se dispone de tres días para notificar a Pardow. Tras eso el exministro tendrá 10 días para presentar su defensa y, una vez recibida, la comisión revisora podrá comenzar a examinar el fondo del libelo, para lo cual contará con un plazo de seis días.

La composición de la comisión es clave ya que podrían controlar los tiempos de tramitación y llevar a que la acusación se vote en el hemiciclo antes o después de las elecciones del 16 de noviembre.

Si bien la comisión quedó conformada por mayoría oficialista, el diputado Jaime Mulet (FRVS) manifestó públicamente que está abierto a respaldar el libelo impulsado por la oposición.

Bancadas de oposición presentaron Acusación Constitucional contra el exministro Pardow
Articulos Relacionados

Nacional

Boric desliza nueva crítica a Kast, ahora por el uso d...

El Mandatario cuestionó al candidato republicano en su discurso por la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

Nacional

Bancadas de oposición presentaron Acusación Constituci...

El texto fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, previo a la sesión de las 17 horas, y el libelo acusatorio cuenta, además, con la firma de la diputada Pamela Jiles, por lo que tendría el respaldo del Partido de la Gente, además de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

Nacional

Francisco Cox asume defensa del exministro Pardow ante...

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, en entrevista con La Tercera, confirmó que “el Ejecutivo, como en todas las acusaciones, estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio”.

Lo Más Leído

8
