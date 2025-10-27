Sortean a integrantes de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra Pardow

La tarde de este lunes las bancadas de oposición presentaron la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

Posteriormente, se sorteó en la Cámara de Diputados a los integrantes de la comisión revisora del libelo.

Los integrantes fueron seleccionados mediante tómbola: Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).

Se dispone de tres días para notificar a Pardow. Tras eso el exministro tendrá 10 días para presentar su defensa y, una vez recibida, la comisión revisora podrá comenzar a examinar el fondo del libelo, para lo cual contará con un plazo de seis días.



La composición de la comisión es clave ya que podrían controlar los tiempos de tramitación y llevar a que la acusación se vote en el hemiciclo antes o después de las elecciones del 16 de noviembre.



Si bien la comisión quedó conformada por mayoría oficialista, el diputado Jaime Mulet (FRVS) manifestó públicamente que está abierto a respaldar el libelo impulsado por la oposición.