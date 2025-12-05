La red social X, anteriormente conocida como Twitter, está oficialmente violando el reglamento europeo sobre Servicios Digitales, más conocido como DSA (por sus siglas en inglés). Así lo han determinado las autoridades comunitarias, que han impuesto una multa de 120 millones de euros a la compañía de Elon Musk por tres comportamientos concretos de la plataforma.