Carabinero se lanzó al Lago Villarrica para detener a prófugo: individuo huyó nadando

Un funcionario de Carabineros se lanzó al Lago Villarrica, en la Región de La Araucanía, para detener a un hombre de 23 años que había escapado del personal policial.

Durante la tarde del jueves, efectivos de la patrulla motorizada de la 7° Comisaría de Villarrica realizaron un control de identidad a un hombre en la intersección de General Korner con Bernardo O’Higgins, recogió T13.

Sin embargo, el peatón entregó una identidad falsa, situación que quedó al descubierto cuando Carabineros verificó un rostro distinto al que arrojaban sus plataformas institucionales.



Al ser notificado de su detención, el sujeto arrojó al suelo un cartucho de escopeta calibre 16 sin percutar y luego se lanzó al Lago Villarrica intentando huir nadando.

Ante esto, un carabinero también ingresó al lago, logrando alcanzar al individuo, quien finalmente desistió de su fuga y se entregó de manera voluntaria.

Una vez en la comisaría, el detenido reveló su verdadera identidad, constatándose que mantenía una orden de detención vigente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y cumplía arresto domiciliario total por el mismo delito.

El mayor Alexis Carriel, comisario de la 7ª Comisaría Villarrica, destacó el procedimiento, señalando que “se efectuó un control de identidad preventivo a una persona que se identificó con una identidad falsa, comprobado en los sistemas institucionales. En este contexto, el individuo arroja al suelo un cartucho correspondiente a una escopeta calibre 16, sin percutar, para luego lanzarse al lago y nadar para huir de la fiscalización policial”.

“Un carabinero que había concurrido a apoyar en el procedimiento se lanzó al lago, logrando que el sujeto desistiera de su huida para entregarse voluntariamente al personal policial, al verse acorralado”, subrayó el mayor Carriel.

El hombre de 23 años, con antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para su formalización por usurpación de identidad, porte de munición, orden de detención vigente e incumplimiento del arresto domiciliario total.