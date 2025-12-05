Home Nacional "carabinero se lanzó al lago villarrica para detener a prófugo: in..."

Carabinero se lanzó al Lago Villarrica para detener a prófugo: individuo huyó nadando

Durante la tarde del jueves, efectivos de la patrulla motorizada de la 7° Comisaría de Villarrica realizaron un control de identidad a un hombre en la intersección de General Korner con Bernardo O’Higgins.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Carabinero se lanzó al Lago Villarrica para detener a prófugo: individuo huyó nadando

Un funcionario de Carabineros se lanzó al Lago Villarrica, en la Región de La Araucanía, para detener a un hombre de 23 años que había escapado del personal policial.

Durante la tarde del jueves, efectivos de la patrulla motorizada de la 7° Comisaría de Villarrica realizaron un control de identidad a un hombre en la intersección de General Korner con Bernardo O’Higgins, recogió T13.

Sin embargo, el peatón entregó una identidad falsa, situación que quedó al descubierto cuando Carabineros verificó un rostro distinto al que arrojaban sus plataformas institucionales.

Al ser notificado de su detención, el sujeto arrojó al suelo un cartucho de escopeta calibre 16 sin percutar y luego se lanzó al Lago Villarrica intentando huir nadando.

Ante esto, un carabinero también ingresó al lago, logrando alcanzar al individuo, quien finalmente desistió de su fuga y se entregó de manera voluntaria.

Una vez en la comisaría, el detenido reveló su verdadera identidad, constatándose que mantenía una orden de detención vigente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y cumplía arresto domiciliario total por el mismo delito.

El mayor Alexis Carriel, comisario de la 7ª Comisaría Villarrica, destacó el procedimiento, señalando que “se efectuó un control de identidad preventivo a una persona que se identificó con una identidad falsa, comprobado en los sistemas institucionales. En este contexto, el individuo arroja al suelo un cartucho correspondiente a una escopeta calibre 16, sin percutar, para luego lanzarse al lago y nadar para huir de la fiscalización policial”.

“Un carabinero que había concurrido a apoyar en el procedimiento se lanzó al lago, logrando que el sujeto desistiera de su huida para entregarse voluntariamente al personal policial, al verse acorralado”, subrayó el mayor Carriel.

El hombre de 23 años, con antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para su formalización por usurpación de identidad, porte de munición, orden de detención vigente e incumplimiento del arresto domiciliario total.

Source Texto: La Nación / Foto: T13
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Marcelo Díaz extendió su contrato con la U por una tem...

El cuadro laico anunció en redes sociales la renovación de su capitán, quien acumula más de 280 partidos con los azules. “Estoy muy contento por seguir un año más ligado al club de mis amores”, aseguró.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Bruselas golpea a X por las prácticas engañosas...

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, está oficialmente violando el reglamento europeo sobre Servicios Digitales, más conocido como DSA (por sus siglas en inglés). Así lo han determinado las autoridades comunitarias, que han impuesto una multa de 120 millones de euros a la compañía de Elon Musk por tres comportamientos concretos de la plataforma.

Leer mas
Nacional
Orrego gana pugna con aseguradora por $1.000 millones ...

Según informó Emol, este fallo implica que la aseguradora debe pagar los mil millones de pesos del programa de prevención del suicidio “Quédate”, que habían sido asegurados por el Gobierno de Santiago, antes de ejecutar el programa.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/