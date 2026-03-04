China salió este miércoles en defensa de España y rechazó de plano que el comercio internacional pueda convertirse en un arma arrojadiza al servicio de la presión política. “El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento”, zanjó en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en respuesta a una pregunta de Efe sobre las amenazas lanzadas desde Washington de “cortar todo el comercio” con España e incluso imponer un embargo.