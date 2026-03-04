Home Nacional "futuro ministro de transportes asegura que se enteró del cable su..."

Futuro ministro de Transportes asegura que se enteró del cable submarino chino “por la prensa”

Louis de Grange, en entrevista con Tele13 Radio, dijo que “siendo pragmático, por decirlo de alguna forma, las reuniones que hemos tenido de traspaso han estado por debajo de lo que esperábamos”.

Patricia Schüller Gamboa
El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en entrevista con Tele13 Radio, aseguró que el actual titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, no le había informado sobre la situación sobre el cable chino en las reuniones que tuvieron hace unos días. 

El actual secretario de Estado también reveló que no habían abordado el tema en las bilaterales que sostuvieron.

“Yo me enteré como creo que casi el 100% de los chilenos nos enteramos por la prensa”, sostuvo Louis de Grange, calificando el caso cable chino como “una noticia absolutamente inesperada”.

“Esa información, como el propio ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó nada”

“Es un tema relevante que uno espera que se plantee en la reunión bilateral oficial con los ministros y los equipos, el viernes 13, una semana antes. Esa información, como el propio ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó nada, entonces eso también es parte de las desconfianzas que se van generando”, indicó. 

De Grange añadió que “hay tres versiones” sobre el cable chino.

“Primero se planteó el tema del error de tipeo, después se planteó el tema que había que revisar los antecedentes técnicos y ayer una noticia publicada por Ex-Ante, que hace referencia al ministro Muñoz que fue por las alertas de Estados Unidos que retractaron el documento“, siguió, para luego referirse a los inconvenientes en las relaciones con China y Estados Unidos que podría generar esta situación. 

China y EEUU son los dos principales socios comerciales de nuestro país y yo creo que el Gobierno saliente maltrató la relación. Creo que parte importante del desafío es recomponer esa confianza con ambos socios estratégicos”, sostuvo, consignó T13. 

“Las reuniones que hemos tenido de traspaso han estado por debajo de lo que esperábamos”

El futuro ministro también se refirió al quiebre que sucedió en la última reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast. 

De Grange se encontraba en La Moneda como parte del equipo de Kast cuando sucedió las discrepancia, respecto a la información que manejaban las autoridades sobre el cable chino. 

“Fue inesperado, pero bueno, son cosas que suceden”, indicó.

Agregó que “es normal en política cuando tienes opiniones tan contrapuestas. No me parece tan extraño, entonces no le veo mayor relevancia”.

“Siendo pragmático, por decirlo de alguna forma, las reuniones que hemos tenido de traspaso han estado por debajo de lo que esperábamos“, sostuvo. 

“Las reuniones bilaterales han sido, básicamente, una exposición de las cosas que han hecho los últimos cuatro años, más que hacerse cargo de los temas que para nosotros son relevantes, que nos inquietan y que desde el 11 de marzo tenemos que hacernos cargo”, indicó.

 Entonces, en ese sentido, no han sido muy valiosas respecto a la información que se nos ha traspasado“, añadió. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
25
