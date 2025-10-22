Las filas de turistas volvieron a llenar este miércoles el Museo del Louvre, cuando aún no se supera la tormenta política y social que provocó el robo de joyas del pasado domingo. El mismo presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó una “aceleración” de las “medidas de seguridad” en el Museo, mientras la presidenta y directora del museo, Laurence des Cars, compareció en el Senado para intentar explicar cómo los ladrones lograron robar joyas valoradas en 88 millones de euros del museo más visitado del mundo.