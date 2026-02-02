¿Cómo sabe el ICE cuándo y dónde actuar para detener a más inmigrantes sin papeles? ¿Cómo encuentra a sus objetivos? Con Inteligencia Artificial, con la integración masiva de datos y el análisis predictivo. Y quien le proporciona estos sistemas es la empresa tecnológica Palantir de Peter Thiel, cofundador de Paypal. Revisa como funciona.