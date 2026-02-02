Los mejores parques para hacer un asado: qué hacer en Santiago y cómo visitarlos

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres organizar un buen asado con amigos o familia.

Desde La Nación te dejamos la guía para encontrarlos con sus respectivos precios y horarios, perfecto para una salida de fine de semana, feriados y celebraciones, combinando descanso, panorama y buena comida en un solo lugar.

Un picnic o asado en La Reina

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres organizar un panorama al aire libre con amigos o familia, el Parque Mahuida es una de las mejores alternativas para desconectarse sin salir de la ciudad.

Ubicado en la comuna de La Reina, este extenso pulmón verde de más de 170 hectáreas combina naturaleza, vistas privilegiadas y espacios pensados para pasar el día completo.

Dentro del parque encontrarás una amplia zona de picnic con cerca de 40 mesas distribuidas entre bosque esclerófilo. Eso sí es una zona libre de fuego, pero si tienen habilitados quinchos para asados, eso si son arrendados y debe coordinarse vía correo con la organización del parque.

Además del área de picnic, Mahuida ofrece senderos de trekking, granja educativa, el vértigo park, canchas de fútbol, y más.

Ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, comuna de La Reina.

Podrás visitarlo de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 18:00 horas. El valor de entrada es de $1.000 para peatones, mientras que los niños menores de 6 años ingresan gratis. Las mascotas pagan $500, y el precio varía según el tipo de vehículo que ingrese al recinto.

El Santuario de la Naturaleza El Arrayán, rodeados de bosque nativo y con la Cordillera de los Andes como telón de fondo. A orillas del Estero Arrayán, este espacio permite disfrutar de picnics y asados en un entorno natural amplio y tranquilo.

El lugar cuenta con más de 120 quinchos equipados con parrillas y mesas, sin necesidad de reserva previa, además de baños y acceso permitido para mascotas. Con más de 35 años de historia, también es perfecto para complementar la jornada con trekking, mountain bike y paseos en moto, estas últimas fuera de la zona de picnic.

Está abierto los 365 días del año, incluidos feriados. En verano el ingreso es de 9:00 a 18:00 horas (salida hasta las 20:00), y en invierno de 9:00 a 17:00 horas (salida hasta las 18:00).

Ubicado en Camino El Cajón 21000, en Lo Barnechea. Los precios de lunes a viernes son $7.000 para adultos y $5.000 para niños de 5 a 12 años, mientras que los fines de semana y festivos suben a $8.000 para adultos y $6.000 para niños.

Un asado en un imperdible de las fiestas patrias

Uno de los clásicos para las Fiestas Santiaguinas y un panorama imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago, el Parque Padre Hurtado, el segundo parque más grande de Chile y uno de los favoritos para reuniones al aire libre.

El recinto cuenta con una amplia zona de quinchos sin necesidad de reserva previa, con valores desde los $8.000. Cada espacio incluye mesa y parrilla, con capacidad aproximada para 20 personas y baños ubicados a pocos metros, lo que lo hace muy cómodo para grupos grandes.

Compartido por las comunas de La Reina, Las Condes y Providencia, el parque combina áreas naturales, buena infraestructura y senderos ideales para caminatas tranquilas, incluso junto a mascotas. Con más de 52 hectáreas, se ubica en Avenida Francisco Bilbao 8105, en La Reina, y funciona de martes a domingo y festivos, entre las 8:30 y las 18:00 horas.

La entrada peatonal cuesta $500, mientras que el ingreso con mascota tiene un valor de $1.000.

Otro buen dato para quienes quieren salir de lo típico es el Parque Laguna Carén, un amplio espacio de la Universidad de Chile ubicado a solo 20 kilómetros del centro de Santiago, en la comuna de Pudahuel.

El parque cuenta con quinchos habilitados, mesas y amplios espacios ideales para reuniones familiares o con amigos, todo en un entorno natural marcado por la laguna y zonas arboladas que entregan sombra y tranquilidad.

Entre sus panoramas más destacados están la pesca recreativa y los deportes acuáticos como el remo y el canotaje, además de la subida al Cerro Amapolas, un mirador con vistas abiertas del sector.

Funciona de martes a domingo, entre las 9:00 y las 18:00 horas, con valores de $5.000 para autos, $3.000 para motos y $1.000 para peatones y ciclistas: un panorama distinto para hacer asado sin salir de la ciudad y en plena naturaleza.