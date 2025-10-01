Una nueva caravana de migrantes partió este miércoles a pie desde el sur del país con el objetivo de llegar a Ciudad de México, en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de dejar atrás la precariedad y la incertidumbre en la frontera con Guatemala. El grupo está integrado por varios cientos de personas originarias de Guatemala, Honduras, Venezuela, Salvador, Haití y Cuba, entre otros.