La Flotilla es interceptada por el Ejército de Israel frente a Gaza

Desde la Global Sumud Flotilla confirmaron en redes sociales que dos de sus barcos, el “Alma” y el “Sirux”, fueron abordados por tropas israelíes.

Leonardo Medina
El Ejército de Israel interceptó este miércoles, en el mar frente a Gaza, a la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia.

La Global Sumud Flotilla informó en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes abordaron al menos dos de los barcos de la flotilla, el “Alma” y el “Sirius”, este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.

“Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius’, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados”, dijo Colau en un video publicado junto a otros integrantes.

Poco antes, el Ejército Israel emitió una advertencia radiofónica, en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. “Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, señalaron en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.

El Ministerio de Exteriores israelí difundió el mensaje de advertencia en sus redes sociales y aseguró que el único propósito de la flotilla “es la provocación”, ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

En respuesta, un portavoz de la flotilla respondió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que están cometiendo crímenes de guerra, al usar el hambre como arma, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.

Por su parte, las embarcaciones de la flotilla, que también publicaron en sus redes el mensaje enviado por el Ejército israelí, han sufrido en las últimas horas interferencias en las comunicaciones, y la conexión en directo de su travesía se ha ido a negro en reiteradas ocasiones.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
