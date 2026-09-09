Home Internacional video: papa león xiv llama a defender la dignidad huma...
VIDEO: Papa León XIV llama a defender la dignidad humana frente a “falsificaciones y manipulaciones”
El Papa León XIV reivindicó este miércoles la dignidad de toda persona y aseguró que se trata de un don que no depende de las capacidades, riquezas o decisiones de cada individuo. Durante su intervención, el Pontífice llamó a promover y defender la dignidad humana frente a las “falsificaciones y manipulaciones” que, según afirmó, todavía la “desfiguran”.