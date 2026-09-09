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“Tiene una mujer que lo agobia”: Vasco Moulian revela íntima conversación con Mauricio Pinilla tras su renuncia a “Fiebre de Canto”

El actor afirmó que Pinilla le habría contado “varias cosas interesantes” y que estaría cansado de que le hicieran “la vida imposible”.

Eduardo Córdova
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“Tiene una mujer que lo agobia”: Vasco Moulian revela íntima conversación con Mauricio Pinilla tras su renuncia a “Fiebre de Canto”

Vasco Moulian reveló detalles de una extensa conversación que sostuvo con Mauricio Pinilla luego de la comentada participación del exfutbolista en “Fiebre de Canto”.

Cabe recordar que Pinilla renunció a la competencia de Chilevisión tras una desastrosa presentación, luego de olvidar la letra de “Si tú no vuelves”, canción de Miguel Bosé, recogió La Cuarta.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación por el estado del exdelantero.

Julio César Rodríguez consultó por Mauricio Pinilla

Durante un reciente capítulo de “Seré weón?”, Julio César Rodríguez aprovechó la presencia de Vasco Moulian para preguntarle directamente por la situación de Mauricio Pinilla.

“¿Desafinado? ¿Ebrio? ¿Emocionalmente desequilibrado? ¿Qué le pasa a Pinilla que no puede seguir?”, preguntó el animador.

Ante esto, Vasco respondió que el exfutbolista estaba “desafinado” y con “problemas importantes emocionales”.

En medio de la conversación, Danilo 21 comentó que, aunque las presentaciones de Pinilla le habían causado gracia, consideraba que “necesita preocuparse de su salud”.

“Es como un Esteban Paredes, pero más hardcore, más punky”, afirmó Vasco Moulian sobre el exjugador.

Además, aprovechó la instancia para enviarle un mensaje: “Le mando un abrazo, desde aquí Mauricio, ojalá nos estés viendo”.

“No lo está pasando bien”

Vasco Moulian también reveló que sostuvo una larga conversación con Pinilla en las dependencias de Chilevisión.

“Nos tocó conversar, tuve una conversa larga, como de una hora, con él en el canal”, contó el integrante del jurado de “Fiebre de Canto”.

Según relató, durante el encuentro hablaron profundamente sobre distintos aspectos de la vida.

“Hablé profundamente sobre la vida. No lo está pasando bien, tiene una mujer que lo agobia”, aseguró Moulian.

El actor agregó que Pinilla le habría contado “varias cosas interesantes” y que estaría cansado de que le hicieran “la vida imposible”.

Al ser consultado sobre si se refería a Gissella Gallardo, Vasco confirmó que hablaba de la exesposa del participante.

“Me refiero a Gissella, sí. Lo agobia, todo el día lo marca”, afirmó Vasco Moulian.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de pantalla | CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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