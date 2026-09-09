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Reabrieron paso Los Libertadores: Este jueves actualizarán condiciones climáticas

En un comunicado se indicó que “a contar de las 10:00 horas de Chile y Argentina, se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional”.

Patricia Schüller Gamboa
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Reabrieron paso Los Libertadores: Este jueves actualizarán condiciones climáticas

La Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile informó la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor tras la una reunión sostenida por el Comité de Coordinación Chilena y Argentina.

En un comunicado se indicó que “a contar de las 10:00 horas de Chile y Argentina, se habilita el tránsito para todo tipo de vehículos por este corredor internacional”.

“De no presentarse inconvenientes climáticos que dificulten la transitabilidad segura de la ruta, el túnel internacional cerrará a las 21:00 horas. Las Barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina cerrarán a las 19:00 horas”, agregó la nota oficial.

Finalmente, se detalló que “se actualizará mediante este único medio oficial la situación del Sistema Integrado Cristo Redentor, relacionada a la transitabilidad para el día de mañana jueves 10 de septiembre. De acuerdo a los seguimientos de las condiciones climáticas y de transitabilidad de la ruta, en un reporte a las 21:00 horas del día de hoy (miércoles 9 de septiembre) .

Las autoridades binacionales mantenían el cruce cerrado desde este martes 8 de septiembre.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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