Spice Girls reviven los rumores de posible regreso con misterioso video

Las Spice Girls sorprendieron este miércoles a sus seguidores en redes sociales, tras publicar un misterioso video que revivió los rumores de un posible regreso.

A través de las cuentas oficiales del recordado grupo femenino, se publicó un singular y breve registro, acompañado con la canción “Wannabe” de fondo.

El título del video anticipa un anuncio para este jueves 10 de septiembre, a las 14:00 horas de Reino Unido (10:00 de la mañana en Chile).

A su vez, el video está filmado en las escaleras del mismo hotel donde se grabó el videoclip de “Wannabe”, y en ellas, aparece un periodico con un llamativo mensaje.

“¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?”, se lee en el diario.

El periódico en cuestión hace alusión a The Stage. Dicho medio fue en el que, en 1994, se publicó el anuncio de búsqueda de una nueva girlband que dio origen a las Spice Girls.

Paralelamente, se menciona que para el anuncio de este jueves “no se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD”.

Según consignó Radio Cooperativa, el clip generó diferentes especulaciones entre los fans de la agrupación. En ese marco, surgieron teorías sobre una eventual gira de regreso, un nuevo álbum o una edición de aniversario por el aniversario 30° de “Wannabe” (1996).

Cabe destacar que la última vez que las Spice Girls realizaron una gira fue en 2019, ofreciendo 13 conciertos en Reino Unido y Europa.

En esa ocasión participaron cuatro de sus cinco integrantes: Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell. Por su parte, Victoria Beckham no ha actuado públicamente con el grupo desde 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.