La Florida avanza hacia una educación sin barreras y realiza III Congreso Comunal de Educación Inclusiva

Con estudiantes, especialistas y representantes de comunidades educativas, la Municipalidad de La Florida realizó el III Congreso Comunal de Educación Inclusiva en dependencias del Teatro Municipal. Los presentes compartieron experiencias y escucharon exposiciones con el fin de fortalecer la identidad comunal. Y acercar a los equipos a especialistas en neurodivergencia, inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje.



La instancia es parte de las acciones del Plan Anual de Inclusión 2026 de la comuna. Un eje estratégico y colaborativo para transformar las comunidades educativas, eliminar las barreras de aprendizaje y responder de manera efectiva a la diversidad de sus estudiantes. Relevando que la inclusión es un proceso continuo y colaborativo.

Fortalecimiento del Programa de Integración Escolar

En esta línea, La Florida, a través de la Corporación Municipal de Fomento (Comudef), ha tomado diversas acciones, como el fortalecimiento del Programa de Integración Escolar (PIE). La implementación de Salas de Contención Emocional y Habilitación TEA. Capacitación especializada del personal escolar para enfrentar con mejores herramientas las distintas realidades del estudiantado.

Asimismo, se integró un programa de Equinoterapia como estrategia complementaria para potenciar habilidades psicomotrices, cognitivas y afectivas.

Alcalde: “Incluir se trata precisamente de que nadie se quede atrás”

El alcalde Daniel Reyes destacó que “incluir se trata precisamente de que nadie se quede atrás. Por eso, nos llena de orgullo realizar este tercer Congreso Comunal de Educación Inclusiva. Un espacio fundamental para entregar herramientas concretas y especializadas a nuestras comunidades educativas. Detrás de cada cifra y de cada programa hay un niño o niña que necesita sentirse parte de su colegio.

Por eso, preparar a nuestros profesores, profesionales y asistentes no es solo una tarea técnica, es un compromiso profundo con el presente y el futuro de nuestra comuna. La inclusión en La Florida no es una declaración de buenas intenciones, sino un trabajo constante y planificado, y ese es el camino que estamos fortaleciendo”.



Mientras, el secretario general de la Comudef, Cristóbal Muñoz, enfatizó que “desde el trabajo que nos ha encomendado el alcalde, hemos avanzado en una política local durante años, de manera sostenida, donde hemos trabajado en distintos programas que van de la mano con la inclusión. El programa PIE, que este año incorpora dos nuevos establecimientos, Los Cerezos y Andrés Bello, pero también las salas TEA que este 2026 vamos a entregar al SLEP (Servicios Locales de Educación Pública), el 31 de diciembre, 19 salas dentro de nuestra red.

A esto sumamos programas como equinoterapia, que complementa el trabajo que se hace día a día en el aula, y finalmente congresos como este que permiten que todos los colaboradores de las comunidades educativas y del área de educación y salud, puedan compartir conocimientos, transmitir experiencias y seguir avanzando”.