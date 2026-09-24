Un ciudadano estadounidense resultó herido y ensangrentado tras un enfrentamiento con agentes de inmigración en Evanston, suburbio de Chicago, durante la mañana del domingo. Según informes de la policía local y testimonios de residentes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían confundido al hombre con un fugitivo que buscaban.