Home Internacional video: polémica por esta actuación del ice contra un e...
VIDEO: Polémica por esta actuación del ICE contra un estadounidense al que confundieron con un fugitivo
Un ciudadano estadounidense resultó herido y ensangrentado tras un enfrentamiento con agentes de inmigración en Evanston, suburbio de Chicago, durante la mañana del domingo. Según informes de la policía local y testimonios de residentes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían confundido al hombre con un fugitivo que buscaban.