Vale Roth aclara qué hizo con los $30 millones que ganó en “Fiebre de Baile”

Vale Roth finalmente aclaró qué ocurrió con los $30 millones que ganó tras convertirse en la vencedora de la segunda temporada de “Fiebre de Baile”.

Tras su triunfo, la bailarina había anunciado que compartiría parte del premio con su coach Valentino y su bailarín, Luciano Copelli.

Sin embargo, durante las semanas siguientes, sus seguidores comenzaron a preguntarle si efectivamente había cumplido con lo prometido, recogió La Hora.

Vale Roth aseguró que ya hizo los pagos

La propia Vale Roth decidió despejar las dudas mediante sus historias de Instagram. La influencer explicó que el dinero fue depositado recién la semana pasada, mientras se encontraba de vacaciones en Cancún junto a su familia.

Una vez que recibió el premio, aseguró que realizó las transferencias comprometidas a ambos integrantes de su equipo.

“Ya le deposité a Luciano su parte y a Valentino su parte”, contó. Además, explicó que algunas personas cercanas le habían recomendado esperar y disfrutar sus vacaciones antes de realizar los pagos.

Sin embargo, Roth aseguró que estaba preocupada por cumplir con su palabra y terminar con las dudas que habían surgido entre sus seguidores.

“Yo estaba súper urgida y preocupada porque soy así (…) está lista la plata para los dos, si yo soy de palabra, ¿cómo pueden poner en duda eso?”, expresó la exintegrante de “Calle 7”.

“Está todo listo”

Por otra parte, Vale Roth descartó publicar comprobantes de las transferencias para demostrar que había realizado los pagos.

“No voy a andar subiendo los pantallazos del depósito porque qué cuma, pero sí, está todo listo”, respondió ante las consultas recibidas en redes sociales.

Finalmente, la bailarina explicó que la demora se debió exclusivamente a que todavía no había recibido el dinero del premio.

“¿Cómo iba a depositar el premio si yo no lo tenía en la cuenta? Apenas me depositaron lo hice”, afirmó.

De esta manera, Vale Roth aseguró que cumplió con su promesa de compartir parte de los $30 millones con Valentino y Luciano Copelli, poniendo fin a las dudas que surgieron después de su triunfo.