Presidenta del Senado y declaraciones de Arrau: Son “desafortunadas”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, como “desafortunadas”.

En un diálogo con Icare, Arrau dijo que “yo, por mí, no iría al Congreso”.

En la entrevista que se llevó a cabo este miércoles, el ministro destacó que su cartera “si fuera una empresa y tuviéramos estas cifras, estaríamos arriba del IPSA”, consignó T13.

“Este año, con pura gestión, tenemos -14% de homicidios, vamos a llegar a la cifra de 2018 este año. Esto es pura gestión de policías. No han habido grandes cambios legales”, indicó.

Añadió que junto a sus subsecretarios Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, se dieron cuenta de que “esto es 80%, 90% gestión” y si bien hay que ‘pasar leyes’ insistió en que “esto es gestión”.

El titular de Seguridad remarcó que “yo, por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante”.

La senadora Paulina Núñez, ante estas declaraciones, declaró que “son desafortunadas, sin duda. Pero también me enfoco en el fondo del asunto y la verdad es que el ministro Arrau es de los que ha estado siempre en el Congreso cada vez que se le ha requerido”.

“Uno podría esperar una reflexión o una respuesta de esa envergadura de aquellos que no están en el Congreso, se les conoce poco, hay poca vocería, en fin”, señaló también en diálogo con Radio Pauta.

Admitió sentirse sorprendida por las declaraciones de Arrau, “porque lo he tenido en la Sala en varias oportunidades, ha estado en la Comisión de Seguridad, va a la Cámara, va al Senado”, recogió T13.