El huracán Melissa, que podría ser el huracán más violento en tocar tierra en Jamaica y que ya ha causado varias muertes, se prepara para azotar el país caribeño este martes, donde amenaza con causar inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos. Con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5, el de mayor intensidad, ya ha causado tres muertes en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.