Boric decreta duelo nacional este martes por muerte de Héctor Noguera: “Ha partido un gigante de Chile”

"Ha partido Héctor 'Tito' Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión", escribió el Mandatario en su cuenta de X.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric lamentó profundamente la muerte del actor Héctor Noguera, a los 88 años, le rindió un sentido homenaje y declaró duelo oficial por su muerte.

“Ha partido Héctor ‘Tito’ Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

“Gracias ‘Tito’ por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián”, añadió.

“En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional”, concluyó.

Noguera, figura del teatro, cine y televisión, murió este martes a los 88 años en su casa de la comuna de La Reina. Su deceso se produjo alrededor de las 9 de la mañana y provocó profundo pesar.

En su cuenta de X, el Ministerio de las Culturas escribió: “Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno”.

“Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015, su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país”, añadió.

A los 88 años muere Héctor Noguera, destacado actor de teatro, cine y televisión
Source Texto: Aton/Foto: Cooperativa
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
