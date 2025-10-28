A los 88 años muere Héctor Noguera, destacado actor de teatro, cine y televisión

El destacado actor de teatro, cine y televisión, Héctor Noguera, murió este martes, a los 88 años. El artista se encontraba atravesando un complejo estado de salud.

“Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito”, señaló Chile Actores al confirmar el deceso del actor.

El Presidente Boric abandonó este lunes una actividad pública para visitar a Noguera.

Durante la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el Mandatario dijo que debía retirarse anticipadamente por una emergencia. “Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, manifestó.

Familia emitió comunicado este lunes

A causa de los rumores, su familia emitió una declaración pública la tarde de este lunes: “Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso”, señalaron los familiares en el escrito.

“Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia”, añadieron.

“Sé que ha trabajado hasta el último minuto”

El actor Gonzalo Valenzuela, que compartió con Noguera en “Machos” (Canal 13, 2003), dijo a Las Últimas Noticias que “hemos hablado y hay varios que hablan con el Tito, recibe gente y todos lo han ido a ver”, recogió T13.

Héctor Noguera se encontraba grabando la teleserie Aguas de oro de Mega, y se mantenía vigente en el teatro con La pérgola de las flores y Caballo de feria.

El actor Rodrigo Muñoz conocía esa incansable energía que el actor brinda en su trabajo pues “fue mi profesor en las asignaturas de movimiento y actuación de primer año en la Universidad Católica. Sé que ha trabajado hasta el último minuto, estaba haciendo teatro, pese a que estaba con problemas de salud. Sé que mucha gente lo ha ido a ver”, sostuvo a LUN.