Presidente Boric interrumpió actividad para visitar a Héctor Noguera: actor atravesaría un complejo estado de salud

El Presidente Boric abandonó este lunes una actividad pública para visitar al actor Héctor Noguera, que atravesaría un complejo estado de salud.

Durante la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el Mandatario dijo que debía retirarse anticipadamente por una emergencia.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, manifestó.

Boric visitó al actor en su casa

Según The Clinic, fuentes en La Moneda confirmaron que Boric fue a visitar al actor a su casa, quien presenta un delicado diagnóstico de salud.

A causa de esta situación Noguera ha debido suspender sus actividades laborales, como la grabación de la teleserie de Mega “Aguas de Oro”, y las producciones teatrales “La pérgola de las flores” y “Caballo de feria”, la cual escribió, dirigió y protagonizó, recogió Cooperativa.