Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil. El individuo, del que se desconoce su identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.