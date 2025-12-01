Exministro Paris inaugura ExpoSalud 2025 con mensaje a los presidenciables: “En salud tiene que haber unidad”

Más de 70 compañías del rubro y centenares de profesionales de distintas áreas de la salud dieron inicio a ExpoSalud 2025, que este año celebra su decimocuarta versión junto a un congreso internacional con más de 80 expertos del ámbito sanitario.

La jornada inaugural fue encabezada por la gerente general de Fisa, Carola Fuentes, y por el exministro de Salud, presidente honorario de la feria y director médico de Clínica Meds, Dr. Enrique Paris.

En su intervención, Fuentes resaltó el avance en infraestructura sanitaria del país.

“En los últimos años se han entregado 12 nuevos hospitales. La inversión en infraestructura y equipamiento superó los 2.035 millones de dólares entre 2022 y 2024, reflejando una apuesta sostenida por ampliar cobertura, incorporar tecnología y modernizar recintos”.

La ejecutiva destacó que ExpoSalud “responde a una convicción clara: el sistema chileno merece una feria especializada, amplia y moderna, que reúna en un solo lugar a los principales actores del sector para abordar temas que inciden directamente en la calidad y oportunidad de la atención”.

Luego fue el turno de Paris, quien reconoció el trabajo de los equipos que enfrentaron la pandemia de Covid-19 y recordó a figuras que impulsaron transformaciones sanitarias relevantes, como Myriam Estivill, Ricarte Soto y el Dr. Claudio Mora.

El exministro enfatizó que cualquier reforma futura debe situar al paciente en el centro y llamó a los presidenciables —a solo dos semanas de la elección— a priorizar la unidad en políticas sanitarias.

“En salud no puede haber división. Tiene que haber unidad. Esta feria es más que un evento: es un punto de encuentro para escuchar, aprender e innovar; donde la ciencia se cruza con la gestión, la clínica con la tecnología y la ética con la necesidad humana”.

Exhibición y congreso

ExpoSalud 2025 reúne a expositores nacionales e internacionales provenientes de Australia, China, Corea del Sur, Indonesia, Pakistán y Polonia con soluciones para los diversos retos sanitarios del país: desde sistemas de gestión de pacientes y dispensación de medicamentos, hasta equipamiento clínico de alta complejidad.

También participan proveedores de hardware y software basados en inteligencia artificial capaces de detectar enfermedades catastróficas en etapas tempranas y monitorear condiciones crónicas en tiempo real.

El congreso internacional, coorganizado con el Einstein Hospital Israelita de Brasil —posicionado en el puesto 22 del ranking de Newsweek—, contempla workshops y jornadas clínicas centradas en gestión intrahospitalaria, seguimiento del paciente y actualización médica en patologías como la enfermedad hepática metabólica.