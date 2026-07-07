Plan Centinela: 46 vehículos recuperados y 25 detenidos en La Araucanía

Carabineros de Región de La Araucanía, en el contexto del “Plan Centinela”, ha recuperado 46 vehículos con encargo vigente por diferentes delitos, con un avalúo de más de $418 millones.

Gracias a esta estrategia, 25 personas han sido detenidas por receptación.



El teniente coronel Osvaldo Villarroel, de la Prefectura Cautín, explicó que el Plan Centinela es una estrategia transnacional, que involucra a países vecinos. “Con los que se busca aunar criterios y esfuerzos a través de la inteligencia y el análisis criminal”. Enfocados en la recuperación de vehículos robados y la detención de infractores de ley.



También indicó que estos resultados permiten reintegrar uno de los bienes más preciados como es el vehículo y además con detenciones efectivas. Lo que devuelven la tranquilidad a las familias.

La mayoría de los vehículos recuperados en La Araucanía fueron robados en la Región Metropolitana en la vía pública o en robos con intimidación.



Finalmente, señaló que para enfrentar el robo de vehículos la prevención es fundamental, principalmente, dificultar la acción del delincuente adoptando medidas de autocuidado como el uso de traba volantes, estacionar en lugares iluminados, corta corriente, GPS y otras medidas. Y frente a un delito, dar oportuno aviso al número de emergencias 133.