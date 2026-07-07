Home Nacional "plan centinela: 46 vehículos recuperados y 25 detenidos en la ara..."

Plan Centinela: 46 vehículos recuperados y 25 detenidos en La Araucanía

El teniente coronel Osvaldo Villarroel, de la Prefectura Cautín, explicó que el Plan Centinela es una estrategia transnacional, que involucra a países vecinos, “con los que se busca aunar criterios y esfuerzos a través de la inteligencia y el análisis criminal”. Enfocados en la recuperación de vehículos robados y la detención de infractores de ley.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Plan Centinela: 46 vehículos recuperados y 25 detenidos en La Araucanía

Carabineros de Región de La Araucanía, en el contexto del “Plan Centinela”, ha recuperado 46 vehículos con encargo vigente por diferentes delitos, con un avalúo de más de $418 millones.

Gracias a esta estrategia, 25 personas han sido detenidas por receptación.

El teniente coronel Osvaldo Villarroel, de la Prefectura Cautín, explicó que el Plan Centinela es una estrategia transnacional, que involucra a países vecinos. “Con los que se busca aunar criterios y esfuerzos a través de la inteligencia y el análisis criminal”. Enfocados en la recuperación de vehículos robados y la detención de infractores de ley.

También indicó que estos resultados permiten reintegrar uno de los bienes más preciados como es el vehículo y además con detenciones efectivas. Lo que devuelven la tranquilidad a las familias.

La mayoría de los vehículos recuperados en La Araucanía fueron robados en la Región Metropolitana en la vía pública o en robos con intimidación.

Finalmente, señaló que para enfrentar el robo de vehículos la prevención es fundamental, principalmente, dificultar la acción del delincuente adoptando medidas de autocuidado como el uso de traba volantes, estacionar en lugares iluminados, corta corriente, GPS y otras medidas. Y frente a un delito, dar oportuno aviso al número de emergencias 133.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Óscar Landerretche asumió como decano de la FEN Univer...

El acto dirigido por la contralora general de la Universidad de Chile, Magdalena Gandolfo, formalizó la entrega del cargo por parte del decano José De Gregorio, quien asumió en 2018. La ceremonia comunitaria se realizará el 28 de julio a las 14:00 horas en el Aula Magna de la Facultad.

Leer mas
Triunfo
Aseguran que Erick Pulgar ya habría definido su futuro...

El volante chileno, perteneciente al Flamengo de Brasil, tendría decidido su futuro después de ser vinculado a diferentes elencos, incluido Colo Colo.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres ideales para...

Descubre tres tenedores libres en Santiago ideales para celebrar cumpleaños, con buffets variados y beneficios especiales para el cumpleañero.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/