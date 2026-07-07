Registran desborde del río San Juan en comuna de Corral, Región de Los Ríos

El desborde del río San Juan, en la comuna de Corral, se transformó en una de las emergencias más críticas registradas en la Región de Los Ríos a causa del sistema frontal.

Según consignó 24Horas, el colapso del cauce inundó inmuebles y afectó la conectividad local.

El agua arrastró una gran cantidad de barro que ingresó a diversas viviendas y cubrió tramos viales. Esto complicó el desplazamiento de peatones y vehículos en una zona caracterizada por su compleja geografía escarpada.

Equipos de emergencia municipales se desplegaron en el área afectada para iniciar las labores de despeje. Hasta el momento, las autoridades locales confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Claudio González, alcalde de Corral, dijo que “estamos pasando por una situación grave. Corral tiene sus calles inundadas y tenemos reportes de más remociones en masa en otros sectores de la comuna”. Añadió que el panorama podría empeorar debido a los pronósticos meteorológicos vigentes.

Las inundaciones también se extendieron al sector de San Juan, donde se reportaron terrenos anegados y daños en inmuebles por el aumento del caudal de los esteros. En tanto, las faenas con maquinaria pesada lograron rehabilitar el tránsito en la zona de La Rama.