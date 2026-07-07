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Óscar Landerretche asumió como decano de la FEN Universidad de Chile

El acto dirigido por la contralora general de la Universidad de Chile, Magdalena Gandolfo, formalizó la entrega del cargo por parte del decano José De Gregorio, quien asumió en 2018. La ceremonia comunitaria se realizará el 28 de julio a las 14:00 horas en el Aula Magna de la Facultad.

Patricia Schüller Gamboa
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Óscar Landerretche asumió como decano de la FEN Universidad de Chile

El economista y académico, Óscar Landerretche, asumió oficialmente este martes como decano de la FEN Universidad de Chile.

En un acto realizado en la tarde de este lunes, la contralora general de la Universidad de Chile, Magdalena Gandolfo, formalizó el traspaso del cargo de decano por parte de José De Gregorio, quien asumió en 2018, a Óscar Landerretche.

La primera actividad en el cargo de Landerretche será la presidencia del Consejo de Facultad.

La ceremonia de traspaso de mando, con la presencia de la rectora Alejandra Mizala y la comunidad universitaria, se realizará el próximo martes 28 de julio a las 14:00 horas en el Aula Magna de la Facultad.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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