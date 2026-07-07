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Messi y la remontada de Argentina ante Egipto: “Es una locura lo que hizo este grupo”

“Cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad, era un poco difícil. Por eso el desahogo y alivio, levantamos un partido increíble, es difícil levantar un 2-0 en esta clase de partidos”, sostuvo el capitán de la Albiceleste.

Leonardo Medina
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Messi y la remontada de Argentina ante Egipto: “Es una locura lo que hizo este grupo”

El capitán y figura de Argentina, Lionel Messi, habló luego del increíble triunfo por 3-2 del combinado trasandino ante Egipto, que les permitió instalarse en los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, la “Pulga” analizó la sufrida victoria y abordó la emoción que sintió, después de remontar un 2-0 en contra. 

“Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos”, señaló. 

En la misma línea, expresó que “se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta”.

“No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final”, añadió. 

El jugador del Inter Miami reconoció que “cuando se pusieron 2-0 la vi fea de verdad, era un poco difícil. Por eso el desahogo y alivio, levantamos un partido increíble, es difícil levantar un 2-0 en esta clase de partidos”.

Respecto al momento en que pensó que podían dar vuelta el marcador, indicó: “Cuando hicimos el descuento del ‘Cuti’ Romero creo que todos internamente sabíamos que la íbamos a hacer, que quedaba tiempo y que lo íbamos a ganar”.

“Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria”, enfatizó. 

Consignar que Messi, autor del segundo gol de Argentina, es el goleador del torneo con 8 tantos.

“Claramente amañado”: El duro descargo del técnico de Egipto después de caer ante Argentina
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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