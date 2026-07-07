Machado: “Mi regreso a Venezuela es una promesa que se cumple paso a paso”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este martes que su regreso a Venezuela “no es un evento”, sino “una promesa que se cumple paso a paso”.

Esto en medio de la polémica por su intento de regresar al país. Movimiento que Estados Unidos, volcado en el apoyo a Caracas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, no respalda.



“Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado. Del lado donde hay vida”. Así lo seguró la dirigente de Vente Venezuela en un mensaje en redes sociales.



De esta forma, Machado, que salió del país a finales de 2025 para recoger el Premio Nobel en Noruega señaló su voluntad de estar junto al pueblo venezolano ante el desastre humanitario provocado por los sismos.



“Millones de venezolanos, adentro y afuera quisiéramos hoy estar en Vargas, en Falcón, en Caracas, en Aragua, en Yaracuy, en Carabobo… en cada zona golpeada, ayudando”, recalcó.



“Esa es Venezuela: la que se organiza, se cuida, se acompaña. A esa Venezuela le pido que convierta el dolor y la rabia en cuidado: cuidemos a los que quedaron sin nada, cuidémonos entre nosotros, no dejemos a nadie solo”, agregó.

Denunció que se terminaron las operaciones de rescate de víctimas

Machado denunció que se terminaron las operaciones de rescate de víctimas por los temblores. “Nadie merece ser abandonado de esta manera. Nadie. Sé que están agotados. Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro”, afirmó e indicó que ahora toca “silencio, polvo y espera”.



“Sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras”, añadió. “Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca. Jamás”, añadió.

