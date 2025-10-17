Drones ucranianos a cambio de misiles Tomahawk estadounidenses. Ese es el pacto que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca. El objetivo: alcanzar “cuanto antes” un alto el fuego negociado con Rusia, similar al logrado recientemente en Oriente Próximo.