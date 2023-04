La vocera de la Corte Suprema, ministra Ángela Vivanco, dijo este miércoles que el “criterio Valencia” para la prisión preventiva de los extranjeros indocumentados “no es un criterio legal” y que, por tanto, los jueces resolverán caso a caso las peticiones de los fiscales.



Debido a que algunos juzgados de garantía han rechazado las solicitudes de prisión preventiva que instruyó el fiscal nacional Ángel Valencia, la portavoz del máximo tribunal del país indicó que “no es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público”.



Añadió que “eso implica tres cosas: Primero, que cada una de las causas tiene una resolución individual y en consecuencia, en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias, por ejemplo, el tipo de delitos y su eventual peligrosidad, etc. Un primer criterio es que estos son soluciones de caso a caso”.



Segundo, “efectivamente hay una diferencia importante cuando un criterio, un lineamiento de esta especie, es establecido legalmente. Entonces se transforma en una norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir, cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente que cruzan con los otros antecedentes del caso”.



Y tercero, “eso justifica o explica que puede haber obviamente diferencias al principio caso a caso, porque se trata de situaciones distintas entre sí. Obviamente, si después hay una legislación al respecto, se tenderá a uniformar la decisión en esa situación o circunstancia”.



En todo caso, Vivanco aclaró que “nosotros no identificamos esto como ningún tipo de presión, tenemos buenas, cordiales y respetuosos relaciones con el Ministerio Público” y que “el fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos”.



La presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, sostuvo por su parte que los jueces no se rigen ni están mandatados por instructivos emanados desde la Fiscalía Nacional, sino que sus resoluciones obedecen única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.



También expresó que no existen cambios en la dinámica procesal entre los tribunales de garantía y los fiscales con el “criterio Valencia”, pues no se altera el hecho de que los jueces deben cumplir su mandato constitucional.