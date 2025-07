Voto obligatorio: Gobierno aún no entrega indicaciones y comisión fija cronograma

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados acordó conformar un itinerario durante su próxima sesión para abordar el proyecto que establece sanciones y el voto obligatorio, sin dejar de lado otras iniciativas ya priorizadas como las que buscan fortalecer a la Contraloría.



En ese sentido, esperan que el Ejecutivo presente indicaciones y finalmente resuelva si dará urgencia al proyecto.



Así lo señaló el presidente de la instancia legislativa, el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), quien informó que “en la Comisión de Gobierno Interior hemos resuelto, por unanimidad, presentar un itinerario sobre la votación del voto obligatorio y sus respectivas multas, en la sesión de la próxima semana”.



“Es necesario aclarar que la discusión sobre la multa y obligatoriedad del voto no afecta al padrón electoral, y se enfoca fundamentalmente en determinar quiénes, de todo ese padrón, están obligados a votar y quiénes no, y a quiénes se les aplicaría una multa por no hacerlo”, agregó.



Asimismo, precisó que “estamos absolutamente en los plazos para tener esta discusión. Y el próximo martes presentaré en la Comisión de Gobierno el calendario sobre este tema, porque lo no queremos hacer es descuidar otros proyectos tan importantes como el que fortalece a la Contraloría y combate la corrupción, o el que endurece las restricciones al comercio informal”.



Finalmente, también manifestó que “esperamos además que la próxima semana el gobierno defina una postura, ingrese indicaciones y resuelva también qué urgencia dará a la tramitación de esta iniciativa”.