Winter: “Esta coalición va a estar más unida que hace una elección atrás”

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, llegó a votar en el Centro Cultural Estación Mapocho y recalcó que la coalición “va a estar más unida”.



“Yo le garantizo que el día de hoy en la noche esta coalición va a estar más unida que hace una elección atrás, en donde los partidos que hoy día concurrimos no éramos parte del mismo bloque. Y eso es algo que yo celebro”, manifestó.



Winter dijo estar “contento con la coalición que hemos construido. Mi partido, el Frente Amplio, desde que nació, ha ido a elecciones primarias en todas las ocasiones para elegir a su candidato”.



“Yo creo que vamos a estar unidos. Efectivamente la unidad no se decreta, se construye. Y sobre todo creo que el candidato que gane tiene la responsabilidad de convocar a que todo el resto vote con gusto por ese candidato”, subrayó.



Por otro lado, el candidato del FA descartó la posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente. “Yo lo tengo por cerrado, no está en mi programa de gobierno con mucha pena, porque ustedes saben que el hecho que ese tema esté cerrado es por un fracaso que tuvimos como sociedad del cual fuimos parte los dirigentes políticos. Es una historia que analizar bien, muy aquilatadamente”, precisó.