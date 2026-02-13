Yamila Reyna interpone denuncia por VIF tras su quiebre con Américo: reacciones familiares se conocen luego de la polémica

La noche de este martes 10 de febrero se reveló a través de redes sociales el mediático quiebre amoroso entre el cantante de cumbia Américo y la actriz argentina Yamila Reyna. La ruptura generó una rápida y amplia repercusión pública.

Tras el fuerte altercado, nuevos antecedentes surgieron por una presunta agresión del artista hacia la actriz. Esto motivó que Reyna interpusiera una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en la 47° Comisaría de Vitacura, dependiente de Carabineros de Chile.

En el programa de espectáculos Plan Perfecto de CHV, el abogado Claudio Rojas entregó detalles del proceso. El profesional se refirió al contenido de la acción legal presentada por la actriz.

“Estaría contenida la denuncia que hace Yamila en Carabineros. La información que ella entrega es que relata hechos de violencia intrafamiliar, principalmente violencia psicológica, y además habría violencia física, y esa violencia física constaría de ciertas cosas en su cara, que le pasó a ella”, comentó.

Rojas añadió que la causa estaría radicada en el Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Familia. Además, indicó que se habría decretado una medida de protección.

“Tengo entendido que todo esto está radicado en el Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Familia y se habría decretado la prohibición de acercamiento…Lo que sí es un hecho es que Américo está con prohibición de acercamiento a Yamila en este momento por lo grave de los hechos denunciados”, agregó el abogado.

Reacciones tras el quiebre

Con el paso de las horas, continuaron apareciendo reacciones tras la ruptura entre Yamila Reyna y Américo. Una de ellas fue la de la madre de la actriz, Patricia González, quien envió un mensaje público de apoyo a su hija.

“Hija de mi alma, sólo yo sé lo que sientes y lo rota a pedazos que estás por dentro, pero tu sabes que mami te cuida”, manifestó, según consignó Las Últimas Noticias.

Quien también se refirió al tema fue Mabel Vega, la hija mayor del cantante, a través de redes sociales. En su publicación expresó duras palabras sobre la situación familiar.

“Que práctico es lastimar, arrasar con todo, familia, hijos, la persona que está a tu lado, justificar los actos con traumas que estás repitiendo con tus propios hijos, haciendo que todos juguemos el papel de malos, cuando son tus propios errores, tapando lo cobarde que puede llegar a ser cada error cometido, callado y llorado por los que rodean esta mugre”, expresó.

En el mismo mensaje, Mabel Vega explicó su decisión de tomar distancia. La joven apuntó a resguardar su bienestar personal.

“Hoy marco mi lejanía a esto por mi salud mental. Quiero cortar el patrón, porque no se puede seguir sufriendo por alguien que no quiere cambiar, que no le interesa más que su persona”.

“Espero que, después de su inconsciencia, asuma cada consecuencia marcada por esto”, finalizó.