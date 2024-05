Yamila Reyna se sincera sobre su salida de TVN: “Yo no estaba cómoda…”

Durante esta semana se confirmó la sorpresiva salida de Yamila Reyna de TVN, canal al que estuvo ligada por casi dos años, y recientemente, la propia comunicadora se sinceró sobre su desvinculación de la señal pública.

En principio, mediante un comunicado, desde la estación televisiva señalaron que la salida de la animadora argentina “responde a que no hay proyectos en los que pudiera participar”.

Y ahora, en una conversación con el programa de Tevex, “Emprendidos”, conducido por su expareja, Daniel Valenzuela, la también actriz profundizó en torno al término de su vínculo contractual con TVN.

“Nos despedimos en súper buenos términos, lo conversamos (…) Yo no estaba cómoda de estar en casa con un sueldo pagado, sin entregarles nada y sabemos que los tiempos en televisión no están tan bien como para generar gastos si no se está usando el producto”, mencionó, según consignó Publimetro.

Asimismo, reconoció que “tenía ganas de hacer otras cosas que no podía, porque obviamente tenía prioridad con el canal, pero nada, fue en súper buenos términos”.

“Es un canal que yo adoro y que siempre me ha dado tantas oportunidades y tantos desafíos lindos en mi carrera”, subrayó.

En tanto, concluyó diciendo que “me voy con la pena que significa dejar un canal tan hermoso, porque TVN es una gran familia. Eso es lo que más voy a extrañar, y lo más lindo es que me llevé el cariño de muchos compañeros”.